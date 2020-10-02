На ремонт клубов в регионах Минкульт планирует потратить 1 млрд гривен

Министерство культуры и информационной политики запускает большой ремонт местных клубов с 2021 и планирует потратить на это 1 млрд гривен.
Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко на «Форуме Культурных Лидеров» в Днепре 2 октября, сообщает УП.
Пока речь идет о ремонте 50 клубов.
Ранее Ткаченко рассказывал, что местные клубы и библиотеки должны трансформироваться в нечто гораздо более современное и аттрактивное для местных общин.
«Есть способ, когда сами общины выходят на нас, мы сотрудничаем с ОТГ и с областями, и они инициируют преобразование этих библиотек или клубов во что-то более современное, где могут быть в зависимости от потребностей общины и киноточка, и спортивная точка, и тому подобное. Принцип такой: местные общины частично финансируют, другая часть идет через бюджет, чтобы трансформировать эти объекты, в частности, в такие, которые смогут принимать и коллективы из крупных городов», - сказал министр.
То есть, по его словам, если у местной общины есть идея реформировать этот клуб, но у них нет достаточно средств, они могут обратиться в министерство за помощью.
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