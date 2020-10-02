«Газпром» использовал 80% забронированных транзитных мощностей в Украине

Компания «Газпром» использовала 81% мощностей по транзиту газа в Украине, которые российская сторона забронировала на январь — сентябрь текущего года. Об этом в пятницу говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Газпром» полностью рассчитался за весь объем забронированных мощностей, из которых использовал только 81% (за девять месяцев — Ред.). Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и эффективно обеспечивает бесперебойность транспортировки газа в европейские страны«, — отмечает компания.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

В то же время ранее сообщалось, что «Газпром» использует мощности украинского маршрута в меньшем объеме, чем было забронировано. В компании «Оператор ГТС Украины» прогнозируют, что до конца года транзит составит 55-57 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м мощностей.

Тем не менее, как сообщила компания «Нафтогаз Украины» 21 сентября, «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины в октябре. Объем запрошенных мощностей при этом не уточнялся.

По данным «Оператора ГТС Украины», за девять месяцев 2020 года транзит газа через территорию Украины (в западном и южном направлении) составил 39,5 млрд куб. м, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании назвали ключевой причиной сокращения транзита запуск новых газопроводов в обход страны.