Глава Еврокомиссии ушла на карантин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контактов с носителем коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в Twitter.

По ее словам, в прошлый вторник она участвовала в мероприятии, где присутствовал человек, у которого впоследствии тест на COVID-19 показал положительный результат. «Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра», — написала фон дер Ляйен.

Он отметила, что сданный ею в четверг тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня глава Еврокомиссии снова сдаст анализы, от результатов которых будет зависеть ее дальнейшие действия.