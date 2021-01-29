Фон дер Ляйен пообещала помочь Украине в борьбе с COVID-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским помощь стране в борьбе с коронавирусом (COVID-19).
Об этом фон дер Ляйен написала в Твиттере.
«Всегда рада поговорить с президентом Зеленским. Евросоюз хочет помочь Украине в борьбе с COVID-19, в частности, до тех пор, пока вакцины не будут доступны через (механизм — ред.) COVAX», — сообщила фон дер Ляйен.
Она также заявила о твердой поддержке программы реформ в Украине, среди которых судебная система и борьба с коррупцией очень важны.
Напомним, в начале января Еврокомиссия получила письмо от 13 стран ЕС с просьбой ускорить предоставление помощи в борьбе с пандемией COVID-19 странам «Восточного партнерства» — Украине, Грузии, Молдове, Армении, Азербайджану и Беларуси.
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