Фон дер Ляйен пообещала помочь Украине в борьбе с COVID-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским помощь стране в борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Об этом фон дер Ляйен написала в Твиттере.

«Всегда рада поговорить с президентом Зеленским. Евросоюз хочет помочь Украине в борьбе с COVID-19, в частности, до тех пор, пока вакцины не будут доступны через (механизм — ред.) COVAX», — сообщила фон дер Ляйен.

Она также заявила о твердой поддержке программы реформ в Украине, среди которых судебная система и борьба с коррупцией очень важны.

Напомним, в начале января Еврокомиссия получила письмо от 13 стран ЕС с просьбой ускорить предоставление помощи в борьбе с пандемией COVID-19 странам «Восточного партнерства» — Украине, Грузии, Молдове, Армении, Азербайджану и Беларуси.