«Укравтодор» разместил облигации под госгарантии

Государственное агентство автомобильных дорог «Украины» («Укравтодор») завершило размещение облигаций под госгарантии на общую сумму на 13,735 млрд грн из запланированных 19,27 млрд грн.

«По облигациям: всего планировались пять серий на общую сумму 19,27 млрд. Из них три серии уже разместили (выкупил Укрэксимбанк, Киев) на 5,782 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года. Еще две серии впереди — на 3,506 млрд и 2,007 млрд под 9,99% на четыре и пять лет соответственно», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укравтодора».

Как отметили в госагенетстве, изначально планировалось привлечь средства под 12,5% годовых с ежеквартальными выплатами, однако позже условия были пересмотрены и ставка для «Укравтодора» была снижена.

На ремонт запланированных «Укравтодором» 4 тыс. км автодорог в 2020 году планируется освоить 85 млрд грн: 31,5 млрд — из Дорожного фонда, 19,3 млрд грн — кредитные средства под госгарантии, 35 млрд грн из Фонда COVID-19.

«Работы по ремонтам автодорог идут очень ритмично. Самое дорогостоящее в ремонтах — это укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона — на 2200 км ЩМА деньги уже есть, на 800 км стартует выделение финансов, еще по 100 км планируется добавлять к процессу финансирования еженедельно — до достижения запланированной цифры в 4 тыс. км», — сообщил агентству руководитель Службы автодорог в Запорожской области Андрей Ивко.

По его словам, все привлеченные под госгарантии средства «Укравтодор» планирует освоить до конца строительного сезона.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для «Укравтодора» на общую сумму до 19,27 млрд грн.