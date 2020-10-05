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Тест главы Еврокомиссии на коронавирус оказался отрицательным, но на саммите Украина-ЕС ее все равно не будет

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Тест главы Еврокомиссии на коронавирус оказался отрицательным, но на саммите Украина-ЕС ее все равно не будет

Урсула фон дер Ляйен не сможет лично принять участие в саммите ЕС - Украина, поскольку останется на самоизоляции до конца дня 6 октября

Последний тест на коронавирус главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказался отрицательным, однако она останется на самоизоляции до конца дня 6 октября. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Последний тест на коронавирус главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен показал отрицательный результат. Однако она все равно будет соблюдать режим самоизоляции до вечера завтрашнего дня, как это предписывают нормы санитарной безопасности", - сказал он. Таким образом председатель ЕК не сможет лично принять участие в саммите ЕС - Украина, как сообщалось ранее.

Ранее на брифинге в Брюсселе Мамер сообщил о самоизоляции главы Еврокомиссии из-за контакта 29 сентября с человеком, у которого позже было выявлено заражение коронавирусом. Он отметил, что часть ее повестки дня будет пересмотрена, в частности она не примет личного участия во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 октября, ее заменит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сама фон дер Ляйен написала в Twitter, что 1 октября получила отрицательный тест на наличие коронавируса, второй анализ сдала ранее в пятницу.

В общей сложности на 5 октября заражение коронавирусом выявлено у 159 сотрудников Еврокомиссии, сообщил представитель ЕК. По действующим в Бельгии нормам, самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом необходимо выдерживать в течение 7 дней, во время которых нужно получить два отрицательных результата тестов.

В конце сентября на самоизоляцию уходил председатель Европейского совета Шарль Мишель, в результате чего лидеры ЕС были вынуждены перенести саммит сообщества с 24-25 сентября на 1-2 октября, из-за этого саммит ЕС - Украина также пришлось перенести с 1 на 6 октября.

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Карантинные нормы в большинстве регионов Бельгии были сокращены с 14 до 7 дней в середине сентября, невзирая на быстрый рост числа заражений, продолжающийся с начала осени. Только с начала сентября среднее число новых случае в день выросло вдвое - с 1 тыс. до более чем 2 тыс. Правительство мотивировало свое решение тем, что лучше использовать мягкие ограничения, которые будут выполняться, чем жесткие, которые местное население повсеместно игнорирует.

Урсула фон дер Ляйен
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