В Бишкеке столкновения силовиков с протестующими, есть пострадавшие

По меньшей мере два сотрудника милиции пострадали в ходе разгона в Бишкеке акции протеста против итогов парламентских выборов в Киргизстане. Об этом сообщили в понедельник в Минздраве страны.

«Травмы получили два сотрудника милиции, у них сотрясение мозга», — сообщили в министерстве. «В район центральной площади направлены сразу несколько бригад скорой помощи, которые в случае необходимости готовы оказать квалифицированную помощь», — добавили в ведомстве. Известно, что ранение резиновой пулей получил депутат парламента Жанар Акаев.

В центре Бишкека уже около часа слышны взрывы и выстрелы. Милиция продолжает разгон участников митинга против итогов парламентских выборов. Их удалось оттеснить с центральной площади на прилегающие к ней улицы, однако полностью рассеять толпу пока не удается.

Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался в понедельник утром. Участие в нем принимали представители более десяти политических партий, которые по итогам голосования не попали в состав парламента. Они требовали проведения повторного голосования и аннулирования результатов состоявшихся в воскресенье выборов. По их словам, власти страны активно применяли в предвыборный период административный ресурс и подкуп голосов избирателей. В связи с этим лидеры 12 партий подписали требование к ЦИК об отмене итогов парламентских выборов.