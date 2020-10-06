Войти
Трамп чувствует себя хорошо и уже призывает не бояться COVID-19
резонанс
Трамп чувствует себя хорошо и уже призывает не бояться COVID-19
Зеленский похвастался переходом к «цифровому» государству
позиция
Зеленский похвастался переходом к «цифровому» государству

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Зеленский уверяет европейцев, что Украина является серьезным партнером ЕС

113
Зеленский уверяет европейцев, что Украина является серьезным партнером ЕС

Украина хорошо подготовилась к проведению саммита Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября, и демонстрирует Евросоюзу, что является серьезным партнером, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС. Что мы сделали за год моего президентства? Я понимаю, что ЕС рассчитывал, что это все будет построено еще пять лет назад. Мне понятно, почему это не было построено, но мы с вами люди будущего, поэтому не будем много говорить о прошлом или прошлых. Поговорим о нас. За год мы дали полную независимость НАБУ — главному антикоррупционному органу в нашей стране. Мы запустили Антикоррупционный суд, он сегодня работает, полностью технически подготовлен, и у нас уже полгода есть результаты по приговорам тем коррупционерам, которые, к сожалению, еще существуют в нашей стране», — сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, полная версия которого опубликована во вторник на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что для Украины очень важны санкции ЕС в отношении Российской Федерации, которые являются мощной поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины.

По его словам, также для Украины очень важен доступ к рынкам ЕС и такая экономическая поддержка после того, как много лет экономика Украины была направлена на импорт и экспорт товаров в Россию.

«С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменен — в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим — особенно сейчас, в наше время COVID и кризиса, — чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о «промышленном безвизе», — пояснил президент Украины.

Говоря о борьбе с пандемией COVID-19, Зеленский указал, что Украина готова помогать ЕС в массовом производстве вакцины от этого вируса на соответствующих предприятиях, когда она будет готова.

«Украина уже показала, как в сложный момент с COVID мы помогали с изготовлением антисептика, его поставками», — отметил он.

Читайте также: В 2020-2023 годах убыток «Нафтогаза» составит 21 миллиард

Зеленский убежден, что Украина очень хорошо подготовлена к нынешнему стратегически важному саммиту Украина-ЕС.

«Мы проголосовали, наконец, законы об электронных коммуникациях, законы о донорстве крови. Уже рассматривается законопроект о водном транспорте в Украине. У нас проголосованы также важные законы о концессии, о дерегуляции. Они не популистские. Также сложные реформы, которые поддерживает ЕС, в частности, земельная. Вы не знаете, какой сложной оказывается имплементация земельной реформы. 30 лет, на протяжении всей нашей независимости, никто не мог проголосовать за эту реформу», — подчеркнул он.

ЕС, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 октября 2020
Понедельник, 5 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% – это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016