Президент назначил временного руководителя «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса и назначил исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игоря Фоменко, занимающего должность заместителя гендиректора по производству «Укроборонпрома».

Как сообщается на сайте главы украинского государства, соответствующие указы № 423/2020 и № 422/2020 Зеленский подписал 6 октября.

Абромавичус, который в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития Украины, был назначен генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром» указом Зеленского 30 августа 2019 года. Ранее, в июле того же года, он возглавил наблюдательный совет госконцерна, в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского.

Фоменко ранее также занимал должность замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники «Укроборонпрома».