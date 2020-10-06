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В Брюсселе констатируют надлежащее выполнение Украиной условий безвизового режима

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В Брюсселе констатируют надлежащее выполнение Украиной условий безвизового режима

В Европейском союзе констатируют, что Украина надлежащим образом выполняет условия, необходимые для функционирования безвизового режима.

Такая позиция озвучена во вторник в Брюсселе в ходе встреч министра юстиции Украины Дениса Малюськи с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юрова и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, которые состоялись перед саммитом Украина-ЕС.

Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий, присутствовавший на встречах.

«Важно, что перед началом пленарного заседания саммита руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований визовой либерализации, которые были определены Вторым докладом мониторинга. Киев четко выполняет показатели либерализации визового режима. Кроме того, сотрудничество Украины и Евросоюза в сфере реадмиссии лиц находится на должном уровне. Сказанное дает основания утверждать, что Украина должным образом выполняет условия, необходимые для дальнейшего функционирования безвизового режима», — сказал Точицкий.

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Кроме того, по его словам, стороны обсудили вопрос внедрения в Украине реформ в сфере правосудия, обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционных органов. Они также отметили принятую правительством Украины в конце сентября Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 гг., которой не было в Украине в течение последних трех лет.

Во время встречи также отмечалась важность дальнейшего взаимодействия Украины с Венецианской комиссией в вопросах, связанных с судебной реформой.

ЕС, безвизовый режим
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