Зеленский обещает привезти из Британии договор о развитии украинского флота

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подпишет в Великобритании соглашение о стратегическом партнерстве и меморандуме на 1,6 млрд долларов о развитии военно-морского флота Украины.
Об этом он сказал в видеокомментарии, предоставленном «Украинской правде»
«Прежде всего, жду встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Подпишем соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами, которая дает возможность продлить соглашение о свободной торговле и расширить это соглашение после того как Великобритания выйдет из Европейского союза. Второй вопрос — это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине», - сказал он.
Также у Зеленского запланирована встреча с королевской семьей. В частности, в ОП сообщали, что президент Украины встретится с герцогом и герцогиней Кембриджскими.
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