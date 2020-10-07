Россия объявила лидера белорусской оппозиции Тихановскую в розыск

Экс-кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в России, сообщается на сайте Министерства внутренних дел этой страны.
Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье уголовного кодекса.
После прошедших в Беларуси президентских выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в стьране. В связи с этим Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Массовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. В стране идут протесты.
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