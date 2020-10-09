Нобелевская премия мира 2020 года присуждена организации, а не человеку

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2020 году стала гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа ООН.
В Нобелевском комитете отметили, что премия присуждена "за усилия в борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".
Всемирная продовольственная программа (ВПП) является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, обеспечивающей ежегодно около 4 млн тонн продовольствия. Основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Задача ВПП состоит в помощи бедным людям в развивающихся странах. Продовольственная помощь используется в целях содействия экономическому и социальному развитию.
В 2017 году ВПП создала программу, нацеленную на помощь сирийским беженцам в Иордании. Программа ежегодно оказывает продовольственную помощь в среднем 91,4 млн человек в 83 странах мира.
В этом году на премию мира претендовал 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляло 318, это число — одно из самых больших в истории награды. Рекорд пока принадлежит 2016 году, когда кандидатов было 376.
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