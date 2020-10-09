Количество внутренних туристов в Украине в 2020 году уменьшилось на 17%

В конце весны и летом 2020 года 7,3 млн абонентов Киевстар путешествовали Украиной. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Киевстар провел анализ обезличенных данных мобильности различных групп абонентов с мая по август 2020 года. Учитывая карантин, количество внутренних туристов уменьшилось. Но в течение мая-августа 2020 года они осуществили 11,5 млн поездок по Украине. То есть, в среднем каждый второй человек путешествовал дважды.

В тройку городов с населением более 500 000 человек, жители которых путешествовали активнее всего, вошли Киев, Львов и Запорожье. Этот рейтинг городов составлен на основе процента абонентов Киевстар, проживающих в этих городах и ездивших по стране. Например, в Киеве это 40%, во Львове – 38%, а в Запорожье – 35%.

Среди городов с населением до 500 000 человек лидером по туристической мобильности стала Винница – 44% абонентов Киевстар из этого города путешествовали Украиной. А среди небольших городов с населением до 100 000, наиболее активными были абоненты из Славутича – более половины из них путешествовали по стране.

Лидером по количеству приехавших туристов также оказался Киев, за четыре месяца его посетило более 450 000 гостей. На втором месте оказался город Одесса, здесь побывало почти 400 000 путешественников. А Белгород-Днестровский район Одесской области оказался на третьем месте, с 370 000 туристов.

Киевстар проанализировал не только те места, куда приехало больше всего туристов. Но и те, которые имеют высокий туристический потенциал. Для этого был составлен рейтинг районов, где на одного местного жителя было наибольшее количество приехавших туристов. Этот рейтинг возглавил Березанский район Николаевской области, где на каждого местного жителя было 13 туристов. На втором месте – Акимовский район Запорожской области, здесь было 10 туристов на одного местного. А на третьем месте оказался Скадовский район Херсонской области, здесь было 8 туристов на каждого жителя района.

В целом украинцы в 2020 году отдавали предпочтение отдыху именно на морских курортах Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Например, в Одесской области побывало почти 1,6 млн туристов – это является наибольшим показателем по посещаемости среди всех областей Украины. По сравнению с 2019 годом морские курорты потеряли наименьшее количество туристов - только 8%. Сильнее уменьшилось количество туристов на Западной Украине - более чем на 20%.