В Станично-Луганском районе на мине подорвался пожарный автомобиль

В с.Болотенное Станично-Луганского района в пятницу утром на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля, в результате чего получили травмы три человека, сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

«9 октября в 9:50 при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ „АМУР“», — сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в результате взрыва был травмирован водитель пожарного автомобиля 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества 1978 года рождения и сотрудник ГСЧС.

«Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит», — добавили в РГА.