Посольство США прокомментировало выговоры Рожковой и Сологубу

Соединенные Штаты Америки разделяют обеспокоенность Международного валютного фонда о вынесении выговора заместителям председателя Национального банка Украины Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.
Об этом говорится в заявлении посольства США, опубликованного в Фейсбук.
«Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ за выговор заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины», — отметили в посольстве США.
Напомним, Совет Национального банка 5 октября объявил выговор и недоверие первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что обеспечение ответственности правления НБУ проводиться согласно принципам управления Национальным банком, которые были разработаны в консультациях со специалистами МВФ.
В свою очередь глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику «единого голоса», что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами.
Он объяснил, что как команда единомышленников, работники НБУ должны придерживаться единой позиции и избегать разногласий в коммуникациях.
«Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неправильные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка. Высказывание контрастных взглядов разными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка. Вообще это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления», — отметил Шевченко.
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