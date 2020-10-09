Microsoft разрешит сотрудникам постоянно работать удаленно

Американская корпорация Microsoft позволит сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. Об этом в пятницу сообщил портал The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

По его данным, Microsoft представила документ, регламентирующий график работы своих сотрудников. Так, согласно внутреннему распорядку, те смогут либо полностью перейти на удаленный режим работы, либо воспользоваться возможностью гибридного графика. Он, в частности, предполагает, что половину рабочего времени в неделю сотрудник сможет трудиться удаленно. При этом отмечается, что часть персонала в силу специфики его производственной деятельности невозможно полностью перевести на дистанционный режим работы.

Кроме того, как указывает портал, корпорация возместит сотрудникам, постоянно работающим удаленно, расходы по организации рабочего места за пределами офиса.

В начале августа официальный представитель Microsoft сообщил, что корпорация продлила сотрудникам удаленный режим работы до 19 января 2021 года. В свою очередь, компания Google также объявила, что ее персонал продолжит работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сотрудники корпорации Facebook получили разрешение на работу удаленно до июня следующего года.