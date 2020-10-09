Войти
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
инициатива
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
резонанс
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
позиция
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

Microsoft разрешит сотрудникам постоянно работать удаленно

142
Microsoft разрешит сотрудникам постоянно работать удаленно

Американская корпорация Microsoft позволит сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. Об этом в пятницу сообщил портал The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

По его данным, Microsoft представила документ, регламентирующий график работы своих сотрудников. Так, согласно внутреннему распорядку, те смогут либо полностью перейти на удаленный режим работы, либо воспользоваться возможностью гибридного графика. Он, в частности, предполагает, что половину рабочего времени в неделю сотрудник сможет трудиться удаленно. При этом отмечается, что часть персонала в силу специфики его производственной деятельности невозможно полностью перевести на дистанционный режим работы.

Кроме того, как указывает портал, корпорация возместит сотрудникам, постоянно работающим удаленно, расходы по организации рабочего места за пределами офиса.

Читайте также: Минздрав обновил перечень «красных» и «зеленых» стран

В начале августа официальный представитель Microsoft сообщил, что корпорация продлила сотрудникам удаленный режим работы до 19 января 2021 года. В свою очередь, компания Google также объявила, что ее персонал продолжит работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сотрудники корпорации Facebook получили разрешение на работу удаленно до июня следующего года.

Microsoft, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016