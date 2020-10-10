Глава Минобразования требует вернуть детей на дистанционное обучение

И.о. министра образования Сергей Шкарлет обратился с просьбой вернуть детей на дистанционное обучение на следующие две недели. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Телеграмм.
«Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО», — написал Шкарлет.
По словам и.о. министра, самое главное сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.
Напомним, за последние 24 часа в Украине зафиксировали 5 728 новых случаев инфицирования. Таким образом общее число инфицированных в стране возросло до 256 266 человек.
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