Глава Минобразования требует вернуть детей на дистанционное обучение

И.о. министра образования Сергей Шкарлет обратился с просьбой вернуть детей на дистанционное обучение на следующие две недели. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Телеграмм.

«Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО», — написал Шкарлет.

По словам и.о. министра, самое главное сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Напомним, за последние 24 часа в Украине зафиксировали 5 728 новых случаев инфицирования. Таким образом общее число инфицированных в стране возросло до 256 266 человек.