ВТО впервые в истории возглавит женщина

В финальный раунд выбора нового гендиректора Всемирной торговой организации вышли две претендентки.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Претендентки — это бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября.

Напоминим, что предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа, не доработав год до конца своего второго срока, официально — по личным причинам.

Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.