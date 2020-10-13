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Сумма выплат пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных водителей выросла на 23,5%.

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Сумма выплат пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных водителей выросла на 23,5%.

За 9 месяцев 2020 года сумма выплат из фонда защиты потерпевших МТСБУ по ДТП, виновником которых стали автовладельцы без действующего полиса ОСАГО, возросла на 23,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 104,1 млн грн. Количество таких выплат увеличилось на 22%, составив 2946 шт. Также в январе-сентябре 2020 года возросла сумма выплат за водителей льготных категорий. По итогам трех кварталов текущего года этот показатель составил 26,8 млн грн (+24,9%).

Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.

«Украинские автовладельцы зачастую пренебрегают требованием закона об обязательном наличии действующего договора ОСАГО. Рост выплат за необеспеченные(незастрахованные) транспортные средства свидетельствует о том, что таких водителей стало больше. И хотя многие надеются, что полис ОСАГО им не понадобится, потому что они не станут виновникам аварии, статистика МВД и МТСБУ говорит о том, что это может случиться с каждым: за год в Украине происходит свыше 200 тыс. ДТП», — отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Отсутствие полиса ОСАГО в случае ДТП создает серьезные финансовые вызовы для водителя-виновника аварии. Он заплатит штраф не только за нарушение ПДД, но и за отсутствие договора ОСАГО. Кроме того, осуществив страховую выплату пострадавшим, МТСБУ обязательно подает регрессный иск к виновнику и взыскивает с него полную сумму причиненного ущерба, плюс расходы на экспертизу, судебные издержки и другие сопутствующие затраты.

«МТСБУ ежегодно взыскивает десятки миллионов гривен в порядке регресса с незастрахованных виновников ДТП. Поэтому настоятельно рекомендую каждому водителю взвесить возможные последствия и обезопасить себя от финансовых сложностей, обязательно заключив договор ОСАГО», — говорит Владимир Шевченко.

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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) — объединение страховых компаний, которые осуществляют обязательное страхование гражданско — правовой ответственности собственников наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам (ОСАГО).

В настоящее время членами МТСБУ является 48 страховых компаний. Членство в МТСБУ для компаний, заключающих договоры ОСАГО, является обязательным согласно нормам действующего законодательства Украины.

МТСБУ, ОСАГО
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