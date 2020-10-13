Премьер Польши ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что переходит на удаленный режим работы из-за необходимости соблюдать карантин после контакта с заразившимся коронавирусом.
«В связи с контактом с человеком, заразившимся COVID-19, в соответствии со всеми процедурами я отправляюсь в карантин, — написал во вторник на своей странице в Facebook. — Информирую, что правительство работает нормально, я нахожусь в постоянном контакте с сотрудниками и всеми службами».
На данный момент в Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 135 тыс., 3,1 тыс. заразившихся умерли, более 82 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции установилась в республике на очень высоком для страны уровне в 3 — 5 тыс. заболевших в день. Власти страны заверяют, что готовы к наплыву больных, переносящих коронавирус в тяжелой форме и нуждающихся в госпитализации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016