Премьер Польши ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что переходит на удаленный режим работы из-за необходимости соблюдать карантин после контакта с заразившимся коронавирусом.

«В связи с контактом с человеком, заразившимся COVID-19, в соответствии со всеми процедурами я отправляюсь в карантин, — написал во вторник на своей странице в Facebook. — Информирую, что правительство работает нормально, я нахожусь в постоянном контакте с сотрудниками и всеми службами».

На данный момент в Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 135 тыс., 3,1 тыс. заразившихся умерли, более 82 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции установилась в республике на очень высоком для страны уровне в 3 — 5 тыс. заболевших в день. Власти страны заверяют, что готовы к наплыву больных, переносящих коронавирус в тяжелой форме и нуждающихся в госпитализации.