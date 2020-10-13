Тихановская поставила Лукашенко ультиматум – требует уйти до 25 октября

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко «народный ультиматум» — до 25 октября он должен объявить о своём уходе, иначе начнётся национальная забастовка.
«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены», — сказано в заявлении в Telegram-канале Тихановской во вторник.
Экс-кандидат заявила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом«.«И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», — пообещала она.
По словам Тихановской, у власти есть «13 дней, чтобы выполнить три условия». «У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — добавила экс-кандидат в президенты.
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