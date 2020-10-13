Кабмин отправляет школы на каникулы, из которых они могут выйти в онлайн

Кабинет министров будет рекомендовать учреждениям предвысшего и высшего образования на месяц перейти на дистанционное обучение.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 октября.

«Учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября», — заявил он.

Шмыгаль напомнил также, что комиссия по ТЭБ и ЧС приняла рекомендовать учреждениям среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября. По его словам, правительство соглашается с этим и предлагает учесть это в постановлении о каникулах.

Премьер отметил, что по завершении этих каникул возможен перевод школ на дистанционную форму обучения.