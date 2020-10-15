Взрыв на Позняках: в одной из квартир обнаружили оружие и взрывчатку

В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.
Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.
«14 октября, примерно в 14:00, во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом», — отмечается там.
Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Правоохранители открыли уголовное производство. Владелец квартиры задержан.
Напоним, 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).
26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежден взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.
В августе президент Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, получили новое жилье.
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