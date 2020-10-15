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Премьер Кыргызстана заявил о получении полномочий президента

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Премьер Кыргызстана заявил о получении полномочий президента

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая перед митингующими в Бишкеке, заявил, что к нему перешли полномочия президента страны. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

«Полномочия президента и премьер-министра передали мне», — заявил он.

По его словам, спикер национального парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны.

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Напомним, ранее стало известно о том, что глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку на фоне протестов в стране после выборов. 

«Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», — пояснил он свое решение.

Кыргызстан, Садыр Жапаров
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Четверг, 15 октября 2020
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