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Минздрав хочет открыть мобильные госпитали

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Минздрав хочет открыть мобильные госпитали

Министерство здравоохранения работает над вопросом открытия мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Мы уже две-три недели работаем над вопросом открытия мобильных госпиталей: что нам для этого необходимо, сколько времени и на какой территории, — если ситуация будет еще более напряженная с точки зрения госпитализаций, чтобы мы максимально быстро смогли открыть такой госпиталь, в том числе на спортивных территориях», — сказал он.

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Напомним, что в Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксировано рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 5 992 новых случая, выздоровели 2 269 человек, умерли 106 ранее заболевших.

коронавирус
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Комментарии (3)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 7 минут назад

UA . ТІЛЬКИ ЛЮДИНОПОДІБНІ НЕ ВИГАНЯЮТЬ З ВЛАДИ ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ І ХОЧУТЬ СМЕРТІ СВОЇХ ДІТЕЙ ВНУКІВ РІДНИХ БЛИЬКИХ ДРУЗІВ І ЗНАЙОМИХ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 9 минут назад

A . ТАЄМНЕ ВИНИЩЕННЯ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ДО ЛІКВІДАЦІЇ ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ ПОКИ РУСЬ І ЛЮДСТВО НЕГАЙНО БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ НЕ ВИЖЕНУТЬ З ВЛАДИ КАТІВ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВА КОЛОМОЙСЬКОГО ЄВРЕЇВ ОЛІГАРХІВ СВІТУ КИЇВСЬКА РУСЬ І ЛЮДСТВО БЕЗ ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ АБО ПЛАНЕТА БЕЗ ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 21 минута назад

UA . КАТИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ РАЗУМКОВ КОЛОМОЙСЬКИЙ ЄВРЕЇ ОЛІГАРХИ СВІТУ КУПУЮТЬ ЗРАДНИКІВ РАБІВ ХОЛУЇВ ЗА ДВАДЦЯТЬ ОДИН МІЛЬЙОН ЖЕРТВ ЯДЕРНОГО ГЕНОЦИДУ АНЕКСІЇ ОКУПАЦІЇ КОРОНАВІРУСУ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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Пятница, 16 октября 2020
Четверг, 15 октября 2020
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