Минздрав хочет открыть мобильные госпитали

Министерство здравоохранения работает над вопросом открытия мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Мы уже две-три недели работаем над вопросом открытия мобильных госпиталей: что нам для этого необходимо, сколько времени и на какой территории, — если ситуация будет еще более напряженная с точки зрения госпитализаций, чтобы мы максимально быстро смогли открыть такой госпиталь, в том числе на спортивных территориях», — сказал он.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксировано рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 5 992 новых случая, выздоровели 2 269 человек, умерли 106 ранее заболевших.