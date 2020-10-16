Западная разведка знает, почему Навальный остался жив

Представители разведывательных ведомств Великобритании, Германии и Франции считают, что Алексея Навального не хотели убивать. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Собеседники газеты считают, что блогера решила отравить ФСБ. Они якобы уверенно говорят об этом с глазу на глаз. Однако проверить достоверность этих предположений трудно, пишет издание.
В статье утверждается, что именно из-за этих подозрений Еврокомиссия решила ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. Этот шаг объясняется тем, что Навального отравили «Новичком, доступ к которому есть только у российских государственных деятелей.
Источники издания полагают, что за предполагаемым отравлением стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Собеседники газеты считают, что Навального хотели не убить, а лишь припугнуть, чтобы он уехал из России.
«ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали», — цитирует издание источник в западных спецслужбах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016