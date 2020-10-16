Западная разведка знает, почему Навальный остался жив

Представители разведывательных ведомств Великобритании, Германии и Франции считают, что Алексея Навального не хотели убивать. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседники газеты считают, что блогера решила отравить ФСБ. Они якобы уверенно говорят об этом с глазу на глаз. Однако проверить достоверность этих предположений трудно, пишет издание.

В статье утверждается, что именно из-за этих подозрений Еврокомиссия решила ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. Этот шаг объясняется тем, что Навального отравили «Новичком, доступ к которому есть только у российских государственных деятелей.

Источники издания полагают, что за предполагаемым отравлением стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Собеседники газеты считают, что Навального хотели не убить, а лишь припугнуть, чтобы он уехал из России.

«ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали», — цитирует издание источник в западных спецслужбах.