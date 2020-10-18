Степанов рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса

Из общего количества умерших в результате коронавирусной болезни более 75% составляют больные, которым больше 60 лет.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 18 октября.

«Особенно хотел бы обратиться к людям, которым старше 60 лет, потому что у нас из общего количества умерших процент людей, которые старше 60 лет, — это 75,7%», — сказал Степанов.

Он призвал украинцев старше 60 лет беречь себя, пользоваться маской и антисептиком, соблюдать дистанцию, не выходить из дома без крайней необходимости.

Кроме того, Степанов подчеркнул важность всеобщей мобилизации населения в борьбе с COVID-19.

«Эта мобилизация очень простая — это выполнение правил, установленных в государстве, выполнение рекомендаций министерства здравоохранения», — сказал министр.

Напомним, что в Украине по состоянию на 18 октября лабораторно подтверждены 298 872 случая COVID-19, из них за сутки — 5 231.

За прошлые сутки умерли 90 человек. В общей сложности со времени эпидемии зафиксированы 5 607 летальных случаев от COVID-19.