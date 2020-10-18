Степанов рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса

Из общего количества умерших в результате коронавирусной болезни более 75% составляют больные, которым больше 60 лет.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 18 октября.
«Особенно хотел бы обратиться к людям, которым старше 60 лет, потому что у нас из общего количества умерших процент людей, которые старше 60 лет, — это 75,7%», — сказал Степанов.
Он призвал украинцев старше 60 лет беречь себя, пользоваться маской и антисептиком, соблюдать дистанцию, не выходить из дома без крайней необходимости.
Кроме того, Степанов подчеркнул важность всеобщей мобилизации населения в борьбе с COVID-19.
«Эта мобилизация очень простая — это выполнение правил, установленных в государстве, выполнение рекомендаций министерства здравоохранения», — сказал министр.
Напомним, что в Украине по состоянию на 18 октября лабораторно подтверждены 298 872 случая COVID-19, из них за сутки — 5 231.
За прошлые сутки умерли 90 человек. В общей сложности со времени эпидемии зафиксированы 5 607 летальных случаев от COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016