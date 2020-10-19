США обвинили российских хакеров в дестабилизации ситуации в Украине и попытке сорвать Олимпиаду

Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на текст обвинительного заключения.
По мнению обвинения, россияне намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок".
Кроме того, представитель минюста США заявил на пресс-конференции, что шесть обвиняемых – действующие и бывшие сотрудники ГРУ которые, среди прочего, якобы вывели из строя компьютеры на Олимпиаде в Южной Корее.
В ведомстве утверждают, что ущерб трех американских компаний, которые также стали жертвами вируса NOTPETYA, составил миллиард долларов.
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