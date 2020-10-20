Украина начинает строить две военно-морские базы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона.

Он также отметил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году.

«В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, „зраду“, что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», — сказал он, выступая во вторник в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам.

Президент отметил, что финансирование будет не меньше, чем в текущем году, — более 117 млрд гривен.