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США расширили применение санкций против «Северного потока-2»

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США расширили применение санкций против «Северного потока-2»

Государственный департамент США выступил с разъяснениями по поводу действующих санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». Разъяснения касаются положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно «предоставивших суда для строительства проекта». Эта формулировка была принята в прошлогоднем законе о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

Ранее предполагалось, что объектами таких санкций являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», как, например, компания Allseas, чьи суда прекратили работу над газопроводом в январе 2020 года после принятия санкций.

Теперь Госдепартамент расширил интерпретацию «предоставления судов», заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или модернизации или финансирование таких работ). Госдеп дал таким компаниям 30 дней начиная от 20 октября, чтобы добросовестно свернуть такую деятельность.

При этом предполагается, что компании, которые предоставляли такие услуги судам Nord Stream 2 до 20 октября 2020 года, а сейчас уже не предоставляют, не будут наказаны.

«Госдепартамент и Минфин США намерены использовать полный набор санкционных полномочий, чтобы остановить строительство этих трубопроводов („Северный поток-2“, „Турецкий поток“ и их возможные продолжения. — Ред.)», — говорится в сообщении Госдепа.

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Напомним, что строительство газопровода началось в 2018 году, и к концу 2019 года он был закончен на 93%, однако затем США ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. После этого трубоукладчик проекта, швейцарская компания Allseas, приостановила строительство. В то же время власти Германии неоднократно выражали уверенность, что «Северный поток-2», несмотря на санкции, будет достроен.

США, Северный поток-2
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