В Кыргызстане назначили повторные выборы в парламент

Проведение повторных парламентских выборов в Кыргызстане запланировано на 20 декабря текущего года. Об этом СМИ сообщили в среду в Центризбиркоме страны.
«Члены ЦИК приняли в среду решение о проведении повторных выборов в парламент 20 декабря 2020 года», — сказал представитель ведомства.
По его информации, данное решение связано с тем, что результаты предыдущего голосования были признаны недействительными.
Выборы в высший законодательный орган страны прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий. Преодолеть 7-процентный барьер смогли лишь четыре из них. На следующий день сторонники проигравших партий организовали митинги в столице, после чего начались массовые беспорядки, которые впоследствии привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.
На фоне произошедших событий в ЦИК признали итоги выборов недействительными, поскольку во время их проведения партии занимались массовым подкупом избирателей.
В настоящее время в состав киргизского парламента, где насчитывается 120 мест, входят представители шести политических сил. Назначенный премьер-министром и исполняющим обязанности президента страны Садыр Жапаров предлагает снизить избирательный порог для участвующих в выборах партий. Этот вопрос в ходе намеченного на 21 октября внеочередного заседания обсудят депутаты нынешнего созыва.
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