НАБУ завершило расследовать присвоение денег экс-нардепом Березкиным

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении народного депутата предыдущего созыва Станислава Березкина, который получил 937 тыс. гривен компенсации за жилье в Киеве, хотя имел собственную квартиру.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Украины VIII созыва более 937 тыс. грн компенсации стоимости аренды жилья завершено. 20 октября детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд», — отмечается там.
В НАБУ не называют имени подозреваемого, но СМИ сообщают, что речь идет о экс-нардепе Станиславе Березкине, который был в группах «Возрождение» и «Воля народа».
Действия Березкина квалифицированы по ч.2 ст.364 УК («злоупотребление властью или служебным положением»).
По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП «Гостиничный комплекс «Киев», на что из бюджета парламента потратили более 937 тыс. грн с ноября 2014 по август 2019 года.
18 мая 2020 года депутату сообщили о подозрении.
Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.
Кроме того, Березкин имеет статус подозреваемого и по делу о завладении 20 млн долл. АО «Ощадбанк».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016