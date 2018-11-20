САП не будет повторно вносить представления на снятие неприкосновенности с нардепа Березкина

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) нет оснований для повторного внесения представления на лишение депутатской неприкосновенности парламентария из группы «Воля народа» Станислава Березкина после того, как Верховная Рада не поддержала соответствующее представление. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, заявил глава САП Назар Холодницкий.

«Не будет сейчас повторного (внесения представления — Ред.), поскольку нет никаких новых оснований», — сказал он в кулуарах Верховной Рады во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли прокуратура повторно вносить представление на Березкина.

Как сообщалось, депутаты в этот день отказались удовлетворить представление генерального прокурора Юлия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Березкина. В поддержку соответствующего представления проголосовали 160 народных депутатов при необходимых 226 для его принятия.

Как заявил с парламентской трибуны Юрий Луценко, нардепу могли инкриминировать совершение преступления по трем статьям Уголовного кодекса: ст.366 (служебный подлог), ст.191 (присвоение, расхищение имущества), ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).