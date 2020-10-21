ЕС разместил предзаказ на вакцины Johnson & Johnson

Евросоюз заключил в среду контракт на предзаказ 400 млн доз еще не прошедшей клинические испытания вакцины американской компании Johnson & Johnson. Об этом написала в среду в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это даст нам возможность приобрести до 400 млн доз вакцины», — написала она.

Она отметила, что это уже третий контракт по предзаказу вакцины, первые два были заключены с AstraZeneca и Sanofi-GSK. Кроме того, ЕК готовит аналогичные контракты еще с тремя компаниями — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech — Pfizer.

13 октября Johnson & Johnson приостановила клинические испытания своей вакцины из-за выявленной, согласно заявлению компании, «неизвестной болезни» у одного из добровольцев.