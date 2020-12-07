Евросоюз освобождает от НДС вакцины и тесты на COVID-19

Совет Европейского союза разрешил странам — членам ЕС временно освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) вакцины от коронавируса, тесты на инфекцию и другие товары, необходимые для вакцинации. Об этом сообщается на сайте совета.
«Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации, до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.
Страны Евросоюза могут также использовать сниженные ставки НДС на эти товары, если примут такое решение, уточнили в совете.
Поправки были приняты 1 декабря, они вступают в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале Евросоюза, следует из документа. Сейчас в правовой базе ЕС опубликована версия директивы от 1 декабря.
Размер НДС в Евросоюзе каждая страна устанавливает отдельно, но ставка должна быть не ниже 15%. Исключения составляют налоги на товары и услуги, список которых формируется на уровне Евросоюза. Налог в этом случае может быть снижен до 5%.
Сейчас Евросоюз уже подписал контракты на предзаказ около 1,5 млрд доз вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac и Moderna.
Сейчас из указанных компаний только Moderna и концерн BioNTech — Pfizer подали заявку на условное разрешение использовать вакцину от COVID-19 в ЕС. Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заключит, что «польза вакцины перевешивает риски в защите от COVID-19», то может быть дано разрешение на условное применение, что потенциально позволит использовать вакцину в Европе до конца 2020 года, сообщили 1 декабря в BioNTech — Pfizer.
В начала декабря вакцину Pfizer уже одобрила Великобритания, став первой разрешивший использовать препарат страной. В компании сообщали, что вакцинация может стартовать в ближайшие дни, в ней примут участие граждане из групп риска. Всего Великобритания заказала 40 млн доз этой вакцины.
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