В Европе недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса

Европа не располагает необходимым количеством вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса. Об этом сообщает в пятницу редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

«В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну», — сказал министр.

На прошлой неделе число смертей в Европе с начала пандемии превысило 900 тыс. человек. Каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе гибнут из-за вируса. Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от компании Moderna, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и препарат компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson.