В новом iPhone 12 Pro Max аккумулятор будет меньше, чем у предшественника

Флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max получил аккумулятор, уступающий объемом предшественнику. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования.

Так, iPhone 12 Pro Max батарея емкостью 3687 мАч, тогда как у iPhone 11 Pro Max аккумулятор достигал 3969 мАч. В самой компании Apple емкость встроенного аккумулятора не раскрывают.

По данным производителя iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном имеет точно такое же время автономной работы, что и предшественник. До 20 часов при просмотре видео и до 80 часов при прослушивании аудио.