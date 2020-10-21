Сотрудники Подольской таможни получали на взятках по 80 тысяч в месяц

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили постоянную схему систематического получения взяток, организованную должностными лицами Подольской таможни, передает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, сделку организовали двое главных инспекторов поста «Могилев-Подольский» совместно с таможенным брокером.
Деньги вымогали от компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью и бизнесменов. За взятку таможенники обещали клиентам ускорить оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет.
По оперативным данным, нелегальный доход от коррупционной деятельности составил в среднем 80 тысяч гривен в месяц. Действовала схема полгода.
Работников таможни задержали после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления.
«Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения», — добавили в СБУ.
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