Папа римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы с того момента, как стал главой католической церкви. Об этом пишет Daily Mail в среду, 21 октября.

По данным издания, соответствующее заявление понтифик сделал в середине съемок документального фильма под названием «Франческо». Премьера картины состоялась сегодня на Римском кинофестивале.

В ленте рассматриваются наиболее волнующие папу римского вопросы, в том числе бедность, миграция, расовое неравенство, окружающая среда и люди, страдающие от дискриминации.

«Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи, — цитирует издание слова понтифика из интервью, показанных в фильме. — Мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом».