Разведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

Россия и Иран предприняли попытку вмешаться в ход выборов в США, заявил на пресс-конференции глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, передает Bloomberg.
«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — сказал он. Рэтклифф считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы посеять хаос и подорвать доверие.
Глава Нацразведки обратился к американцам с призывом не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект.
Как утверждает Рэтклифф, Тегеран использовал полученные данные с целью запугивания избирателей, разжигания общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту Трампу. По его словам, представители Ирана также распространяли видео о мошенническом голосовании. «Это видео и любые утверждения о якобы фальшивых бюллетенях не соответствуют действительности», — заявил он.
По словам Рэтклиффа, представители ведомства не видели подобных действий со стороны России, но знают, что она получила некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году. «Мы готовы к возможности действий со стороны этих стран, враждебных демократии», — заверил глава Нацразведки.
Business Insider отмечает, что за несколько минут до выступления Рэтклиффа газета Washington Post опубликовала материал, где говорится, что власти США пришли к выводу, что Иран ответственен за рассылку электронных писем с угрозами, которые на этой неделе получили избиратели — сторонники демократов. В письмах утверждалось, что их авторы связаны с правым движением Proud Boys («Гордые парни»), которое поддерживает Трампа.
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