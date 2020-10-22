Бывшему замглавы правления банка Жеваго сообщили о подозрении

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах бывшему заместителю главы правления АО «Банк «Финансы и Кредит».

«По данным следствия, бывший заместитель председателя правления причастен к растрате денежных средств банка. Установлено, что оффшорная компания, связанная с бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов. Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн долларов, что на тот момент было эквивалентно 2,5 млрд грн.

Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.

Подозреваемому инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что бенефициарным владельцем банка «Финансы и кредит» был бизнесмен Константин Жеваго.