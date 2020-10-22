Кабмин поменял руководителя Гостаможни

Кабинет министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса.

Как сообщает «Урядовый портал», соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в четверг.

Ентис занимал должность замглавы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП «Прозорро».