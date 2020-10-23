В Италии в четверг зафиксировали наибольший суточный прирост случаев COVID-19

Власти Италии в четверг зарегистрировали за сутки более 16 тыс. новых случаев коронавируса, сообщили в Минздраве этой страны.
Отмечается, что это рекордно высокий показатель для Италии с начала вспышки COVID-19.
При этом в стране провели 170 тыс. тестов на коронавирус за минувшие 24 часа.
По официальным данным, от последствий заражения 136 человек скончалось за сутки, тогда как днем ранее умерли 127 человек с коронавирусом. Для сравнения: в марте и апреле этого года средний показатель смертности от коронавируса составлял более 900 человек в сутки.
За время пандемии в Италии зафиксировали 465 тыс. случаев коронавируса, 36 тыс. из них оказались летальными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016