Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с завершением избирательной кампании призвал участников избирательного процесса не прибегать к «грязным схемам» в день проведения местных выборов и отметил, что МВД будет жестко реагировать на нарушения.
«Уважаемые украинцы! Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине — день тишины. Потом — голосование, подсчет голосов и установления результатов... Обращаюсь также к участникам избирательного процесса — от кандидатов до членов комиссий — не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит», — сказал Аваков в видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.
Он подчеркнул, что полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом.
«Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав...Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам — даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, „каруселям“, подвозу избирателей и другим грязным схемам! МВД жестко настроено реагировать на нарушения!», — отметил глава ведомства.
Аваков добавил, что на дежурство выведено достаточно оперативных групп, и в готовности находятся все подразделения: от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности во время местных выборов привлечено почти 140 тыс. сотрудников МВД.
«Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране! Давайте завершим эту кампанию так же чисто, четко и честно, как и предыдущие президентские и парламентские выборы!», — подчеркнул министр.
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