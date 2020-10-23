Войти
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах
официально
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина
резонанс
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах

329
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с завершением избирательной кампании призвал участников избирательного процесса не прибегать к «грязным схемам» в день проведения местных выборов и отметил, что МВД будет жестко реагировать на нарушения.

«Уважаемые украинцы! Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине — день тишины. Потом — голосование, подсчет голосов и установления результатов... Обращаюсь также к участникам избирательного процесса — от кандидатов до членов комиссий — не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит», — сказал Аваков в видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.

Он подчеркнул, что полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом.

«Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав...Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам — даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, „каруселям“, подвозу избирателей и другим грязным схемам! МВД жестко настроено реагировать на нарушения!», — отметил глава ведомства.

Аваков добавил, что на дежурство выведено достаточно оперативных групп, и в готовности находятся все подразделения: от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности во время местных выборов привлечено почти 140 тыс. сотрудников МВД.

Читайте также: На заключительных предвыборных дебатах в США победил Байден

«Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране! Давайте завершим эту кампанию так же чисто, четко и честно, как и предыдущие президентские и парламентские выборы!», — подчеркнул министр.

Арсен Аваков, местные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 23 октября 2020
Четверг, 22 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Советы донорам Украины

Так уж получилось, что за последний месяц я столкнулся с несколькими институциями, которые прямо или косвенно зависимы от грантовых денег. Пришлось перелопатить тонны публичных документов, отчетности, провести три десятка встреч с инсайдерами этих структур и даже их «подрядчиков». Не думал, что в этой отрасли все так запущенно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016