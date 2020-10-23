На заключительных предвыборных дебатах в США победил Байден

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил в заключительном раунде теледебатов с действующим главой американской администрации Дональдом Трампом, который состоялся в четверг вечером в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Об этом свидетельствуют результаты опроса избирателей, проведенного телекомпанией CNN.
Согласно ее данным, 53% опрошенных считают, что Байден вышел победителем из словесной дуэли с Трампом. Мнения о том, что победу одержал глава Белого дома, придерживаются 39% избирателей.
Подавляющее большинство участников опроса (73%) сошлись во мнении о том, что президент США заслуживал критики, которой подверг его демократ. Лишь половина опрошенных (50%) посчитали, что у Трампа было достаточно оснований для ответных выпадов в адрес оппонента. При этом на вопрос, выступление какого из двух кандидатов вызывает больше вопросов в свете возможного президентства, большинство респондентов (55%) назвали действующего американского лидера. Сомнения относительно будущего политического курса Байдена по итогам дебатов высказывал 41% респондентов.
В ответах на вопросы ведущей, касавшиеся внешней политики, кандидаты, по мнению участников опроса, звучали практически одинаково убедительно — 50% у Байдена против 48% у Трампа. При этом американскому лидеру удалось вырвать победу (56% у Трампа против 44% у Байдена) в дискуссии на экономическую тематику. Однако по остальным темам, включая пандемию коронавируса, климатические изменения, вопросы расовой справедливости, избиратели посчитали выступление демократа более убедительным.
Теледебаты в Нэшвилле стали последними перед всеобщими выборами 3 ноября, на которых будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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