Шварценеггер рассказал о своем самочувствии после операции на сердце

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о «фантастическом» самочувствии после операции по замене сердечного клапана, которую провели в клинике американского Кливленда.

«Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в придачу к моему новому легочному клапану с прошлой операции. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими потрясающими статуями», — написал Шварценеггер в Twitter.

К публикации он прикрепил фото из палаты и еще несколько снимков с памятниками, сделанных во время прогулок по городу.