В Закарпатской области разоблачили схему подкупа избирателей

Накануне местных выборов в Закарпаской области СБУ сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады, сообщает перс-центр СБУ.

«По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого „голоса“ составляла 1 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17 тыс. грн. Отмечается, что за такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на выборах.