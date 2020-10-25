Кандидаты в депутаты подкупают избирателей, чтобы продвинуться по списку, – полиция

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что к нему обращались кандидаты в депутаты местных советов с заявлениями на однопартийцев о том, что те организовывают подкуп избирателей, чтобы продвинуться по списку.
«Лично ко мне поступали заявления кандидатов в городской совет в том, что их же коллеги по партии организовывают подкуп избирателей, чтоб получить больше голосов и продвинуться по списку. Я передал эту информацию в полицию для проверки оперативно-следственными путем», — написал Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.
25 октября в Украине проходят местные выборы.
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