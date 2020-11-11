Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.

Скандал начался с того, что 24 октября архиепископ Кипра Хризостом Второй помянул во время литургии предстоятеля ПЦУ Епифания. Это событие и сам Хризостом, и украинские иерархи, и Вселенский патриарх Варфоломей тут же трактовали как признание ПЦУ со стороны Кипрской церкви.

Как и в случае с Элладской и Александрийской церквями, проблема оказалась в том, что подобные решения необходимо проводить через Синод. Однако, если главы этих церквей готовы уступить настойчивым убеждениям Варфоломея и его высоких американских покровителей, то их влияния не хватает, чтобы убедить большинство состава синодов этих церквей. Поэтому и приходится для обеспечения видимости успехов украинского проекта Варфоломея создавать такие половинчатые «признания». Если два предыдущих «признания» пока породили скрытый тлеющий конфликт — и как разрешится ситуация в Афинах и Александрии все еще не ясно — то на Кипре все сразу же пошло по самому неприглядному сценарию.

Синод Кипрской церкви состоит из 18 иерархов и, вероятно, понимая, что добиться перевеса голосов по вопросу ПЦУ не удастся, Хризостом решил действовать самостоятельно. Однако, не прошло и недели, как сразу четыре митрополита КПЦ выступили с открытым протестом против действий архиепископа. Поначалу реакция Хризостома была довольно резкой. Глава КПЦ выразил уверенность, что возмутившиеся иерархи сами не знают, что говорят и пригрозил отлучить их от церкви. Однако реализация подобных угроз также является прерогативой Синода и для того, чтобы сразу отлучить от церкви четверть всего состава митрополитов, для начала необходимо Синод собрать. И собрать, по сути, по вопросу ПЦУ, что сразу бы продемонстрировало действительное отношение Кипрской церкви к ПЦУ. Понимая слабость позиции Хризостома, митрополиты сами перешли в атаку. И теперь они заявляют, что о визите Епифания на Кипр не должно быть и речи, а Синод по вопросу ПЦУ необходимо собрать как можно быстрее.

В итоге, история с признанием ПЦУ на Кипре пока что зашла в тупик. С одной стороны, есть открытый раскол, при котором значительная часть иерархов церкви не признает решение архиепископа и отказывается от сослужения. А, с другой стороны, есть понимание главы церкви Хризостома, что в случае созыва Синода по вопросу ПЦУ, дело может закончиться конфузом. В этой ситуации Хризостому остается надеяться на длительную персональную работу с каждым митрополитом, дабы заручиться поддержкой во время Синода. Но даже это не гарантирует, что все пройдет гладко.

Почему же кипрский иерарх пошел на явную авантюру, не будучи уверен в успехе и рискуя ввергнуть Кипрскую православную церковь в раскол? Скорее всего, инициатива исходила от патриарха Варфоломея. Ведь несмотря на все обещания 2018 и 2019 годов, вопрос признания ПЦУ в мировом православии однозначно затормозился. Успехи в Александрии и Афинах осенью 2019, во-первых, так и не переросли в полноценное решение синодов, а во-вторых, на протяжении года никаких подвижек в деле ПЦУ не происходило. Варфоломею срочно нужен был хоть какой-то результат. Так и появилось простое упоминание Хризостомом Епифания во время службы, что тут же было распиарено как очередное признание. При этом непонятно, как именно Варфоломею удалось договориться со своим кипрским коллегой. Одно ясно, что убеждение было достаточно внушительным, так как архиепископ Кипра пошел на это несмотря на то, что последующий раскол был вполне предсказуем.

Таким образом, пока что единственное с чем можно поздравить клир ПЦУ, так это с тем, что активность их константинопольского покровителя в лице Варфоломея породила раскол в еще одной православной церкви.